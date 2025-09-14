Coppa Davis, incubo a stelle e striscie: clamorosa eliminazione per gli Usa

Coppa Davis, sorpresona sulla cemento di Delray Beach: la Repubblica Ceca elimina gli Usa e conquista un posto nelle Final Eight di Bologna (18-23 novembre 2025). Quella che sembrava una formalità per gli uomini di Bob Bryan si è trasformata in un incubo.

📰 Coppa Davis, impresa della Repubblica Ceca: eliminati gli Stati Uniti, qualificazione alle Finals di Bologna

🔎 Leggi di più ⬇️



https://t.co/e64AzEtzED — Tennis Circus (@Tenniscircus) September 14, 2025

Dopo il ko iniziale di Tiafoe contro Lehecka, gli Stati Uniti avevano ribaltato momentaneamente il confronto grazie al successo di Fritz e al doppio Krajicek-Ram, portandosi a un solo punto dalla qualificazione.

Poi nella notte è arrivato il ribaltone. Nel primo singolare di ritorno Jiri Lehecka ha piegato Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. Un match durissimo, quasi due ore e mezza di gioco, dove l’americano ha servito male (solo il 55% di prime palle in campo) e concesso ben 17 palle break.

Per il ceco, invece, la prima vittoria in carriera contro l’attuale numero uno statunitense e una prova di maturità impressionante.

Nel match decisivo Jakub Mensik, classe 2005, ha dominato Frances Tiafoe con un netto 6-1 6-4. Una partita senza storia: servizio quasi perfetto, ritmo costante e aggressività che hanno annichilito l’avversario. Mensik è tornato a vincere e convincere come non accadeva dalla scorsa primavera, firmando il punto che vale la qualificazione.

A Italia, Argentina, Austria, Germania e Francia si aggiunge dunque la squadra capitanata da Tomas Berdych, eroe della doppietta in Davis del 2012 e del 2013. Gli Usa, quando sembravano avere in mano il match decisivo, hanno perso i loro leader: Fritz tradito dal servizio e Tiafoe travolto dal giovane talento ceco. Per la Repubblica Ceca, invece, è una notte storica che li proietta tra le otto migliori nazioni del mondo del tennis.

Leggi anche: