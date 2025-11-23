x

Coppa Davis: Berrettini batte Carreño Busta, Italia in vantaggio sulla Spagna. Cobolli in campo per il secondo match

Nel pomeriggio di domenica 23 novembre si è disputata la finale della Coppa Davis tra Italia e Spagna. L’evento, trasmesso in diretta su Rai 1 e Supertennis, ha visto gli azzurri impegnati nella terza finale consecutiva, con l’obiettivo di conquistare la quarta “Insalatiera” dopo i successi del 1976, 2023 e 2024. Il montepremi previsto per la squadra vincitrice è di circa 2 milioni di dollari. Nei precedenti incontri di Coppa Davis tra le due nazionali, l’Italia è avanti 7-6, ma la Spagna ha prevalso nelle ultime tre sfide. Il programma della finale prevede due singolari e, in caso di parità, un decisivo doppio.

La cronaca della giornata

La finale prende il via alle 15:15 con il primo singolare, che vede opposti Matteo Berrettini e Pablo Carreño Busta. L’Italia parte con grandi aspettative e il pubblico segue l’incontro con grande attenzione.

Alle 15:52, Berrettini si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-3, portando subito l’Italia in posizione favorevole nella sfida inaugurale della giornata.

Alle 16:35, Matteo Berrettini completa la sua prestazione vincendo il match in due set contro Carreño Busta. Grazie a questo successo, l’Italia si porta in vantaggio per 1-0 nella finale di Coppa Davis. Ora la responsabilità passa al secondo singolare.

Alle 17:05 inizia il secondo incontro della giornata, che vede Flavio Cobolli opposto a Jaume Munar. Il risultato di questa sfida potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione del titolo.

Alle 17:40, Cobolli subisce un avvio complicato, perdendo il primo set con il punteggio di 6-1 contro Munar. L’azzurro è chiamato a una pronta reazione per rimanere in corsa e mantenere l’Italia in vantaggio.

Alle 17:55 il match tra Cobolli e Munar viene interrotto a causa di un malore tra il pubblico. Gli organizzatori dispongono la momentanea sospensione dell’incontro per garantire la sicurezza degli spettatori.

L’Italia conduce 1-0 nella finale di Coppa Davis contro la Spagna grazie alla vittoria di Matteo Berrettini. Il secondo singolare tra Flavio Cobolli e Jaume Munar è ancora in corso, con la tensione che resta altissima e il risultato finale ancora in bilico.

