Copa America Argentina campione. La nazionale albiceleste ha conquistato il trofeo continentale battendo la Colombia 1-0 ai tempi supplementari, diventando la prima nazionale a vincere consecutivamente due edizioni della Copa America e un Mondiale. Il gol decisivo è stato segnato da Lautaro Martinez, subentrato nei supplementari al posto di Alvarez, al minuto 112′ grazie a un magnifico assist di Lo Celso.

L’inizio della partita è stato ritardato di oltre un’ora a causa dei disordini fuori dall’Hard Rock Stadium di Miami: gli organizzatori hanno permesso l’ingresso a migliaia di persone senza biglietto, lasciando fuori coloro che avevano acquistato regolarmente i ticket per la finale. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Per l’Albiceleste è la sedicesima Copa America nella loro storia. Lionel Messi, capitano dell’Argentina, ha dovuto lasciare il campo al 21′ del secondo tempo a causa di un infortunio alla caviglia.