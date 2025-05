Conclave, chi può essere eletto Papa e quali sono i requisiti

L’elezione del Papa è un evento di straordinaria importanza per la Chiesa cattolica, regolato da norme canoniche che delineano chi può essere scelto come successore di San Pietro. Sebbene la tradizione abbia consolidato alcune prassi, il diritto canonico offre una certa flessibilità riguardo ai requisiti per l’elezione del Pontefice. (Continua…)

Conclave, ci sono requisiti fondamentali per l’elezione del Papa

Il conclave si svolge nella Cappella Sistina, dove i cardinali elettori si riuniscono in isolamento per votare. Il processo prevede votazioni quotidiane, con la necessità di una maggioranza qualificata di due terzi per l’elezione del nuovo Papa. Se dopo 34 scrutini non si raggiunge un consenso, si procede a un ballottaggio tra i due candidati più votati, mantenendo comunque la necessità della maggioranza qualificata.Secondo il diritto canonico, per essere eletto Papa è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)