Como, scelto il nuovo allenatore se parte Fabregas: è un nome clamoroso

Il valzer delle panchine di Serie A non conosce sosta. Dopo una stagione esaltante culminata con la promozione, il Como rischia di dover fare i conti con la partenza del proprio condottiero. Cesc Fabregas, protagonista di un lavoro applaudito da tutti, è finito nella lista dei candidati per succedere a Simone Inzaghi all’Inter.

Un’ipotesi che, con il passare delle ora, sta diventando sempre più concreta: i dirigenti interisti vedono nello spagnolo il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo dopo la delusione della finale persa in Champions League. E così il Como, che fino a poche settimane fa immaginava di ripartire proprio da Fabregas, è stato costretto a considerare un piano B.

Il club lariano non vuole farsi cogliere impreparato e si è già messo al lavoro per sondare le alternative. Tra i nomi valutati, spunta con decisione quello di Daniele De Rossi, reduce dall’esperienza alla Roma e desideroso di rilanciarsi in una piazza ambiziosa, senza le pressioni che lo hanno accompagnato nella Capitale. (continua dopo la foto)

Secondo indiscrezioni, l’ex centrocampista azzurro sarebbe stato avvistato martedì a Milano, possibile indizio di colloqui esplorativi con la dirigenza comasca. Il suo profilo piace per carisma, conoscenza del calcio italiano e voglia di mettersi in gioco in un progetto in crescita.

Per ora, nulla è deciso. Ma il Como sta accelerando i tempi, consapevole che il futuro di Fabregas è sempre più vicino alla panchina dell’Inter. E che, dietro l’angolo, potrebbe esserci un altro campione del mondo pronto a prendere il comando.

