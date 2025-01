Home | Coltellate ai passanti al parco, follia in pieno giorno

Baviera, attacco con coltello sui passanti: ci sono morti e feriti. Un uomo è stato arrestato dopo essersi reso responsabile di una brutale aggressione nei confronti di diverse persone che si trovavano a passeggio in un parco di Aschaffenburg, nella Bassa Franconia. Le autorità locali indagano per fare luce sull’identità dell’aggressore e sul movente del gesto mentre la città è ancora scossa dal terrore. Cosa è emerso finora. (Continua a leggere dopo la foto…)

Attacco con coltello in pieno giorno: dramma in Baviera

Lo spietato attacco avrebbe avuto inizio alle ore 11.45 di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, in un parco nel centro di Aschaffenburg in Baviera. Il parco dove l’aggressione ha avuto luogo è chiamato Schöntal, si trova nel cuore della cittadina, e ogni giorno è meta di turisti o famiglie del luogo che desiderano passeggiare circondati di bellezze naturalistiche. Purtroppo, il grande giardino si è trasformato oggi in un teatro di violenza e terrore. (Continua a leggere dopo la foto…)

Terrore nel parco: uomo accoltella i passanti

I dettagli dell’accaduto sono stati riportati dall’Ansa. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni nella tarda mattinata un uomo si sarebbe improvvisamente scagliato contro i passanti brandendo un’arma da taglio con il chiaro intento di ferirli. I presenti, colti all’improvviso avrebbero cercato di mettersi in salvo dalla furia dell’uomo il quale, tuttavia, sarebbe riuscito a infliggere diversi fendenti. Il bilancio è pesante.

