Colpi last minute in Serie A: chi può incidere da subito e chi avrà bisogno di tempo

Nonostante i tre mesi a disposizione per concludere le trattative, spesso il calciomercato si decide nelle ultime ore. Anche nell’estate 2025 molte operazioni di rilievo sono arrivate al fotofinish: la Juventus ha puntato forte su Zhegrova e Openda, il Milan ha accolto Rabiot e Nkunku, l’Inter ha rinforzato la difesa con Akanji, mentre la Cremonese sogna in grande con Vardy. Ma chi potrà incidere da subito e chi, invece, avrà bisogno di tempo per entrare in forma e nei meccanismi tattici?

Musah, Atalanta

L’operazione che ha portato Yunus Musah dal Milan all’Atalanta si è chiusa solo negli ultimi giorni di mercato, nonostante la trattativa fosse aperta da tempo. Il centrocampista statunitense, però, ha svolto la preparazione con i rossoneri e ha già messo minuti nelle gambe: Juric avrà quindi un giocatore pronto all’uso.

Jamie Vardy, Cremonese

Lo scorso anno, nonostante la retrocessione del Leicester, ha segnato 9 gol e non ha avuto particolari problemi fisici. Tuttavia, a 38 anni e con l’ultimo allenamento di gruppo risalente a maggio, Jamie Vardy avrà bisogno di tempo prima di essere al 100%. L’impatto immediato non è scontato.

Diego Carlos, Como

L’ex difensore del Fenerbahce porta esperienza e solidità. Ha già giocato 90’ nell’amichevole col Mantova e si candida per una maglia da titolare contro il Genoa. Se ritrova la condizione pre-infortuni, Diego Carlos può diventare un punto fermo per Fabregas.

Manuel Akanji, Inter

Arrivato dal Manchester City nelle ultime ore di mercato, Akanji si propone già per una maglia da titolare nel derby d’Italia contro la Juventus. Non conosce ancora bene i compagni, ma condizione fisica ed esperienza lo rendono subito spendibile.

Edon Zhegrova, Juventus

Discorso diverso per Zhegrova, fermo da mesi (ultima partita a dicembre 2024 con il Lille). Nonostante l’infortunio di Conceicao, un suo utilizzo immediato dal primo minuto è improbabile. Potrà essere utile solo dopo aver ritrovato ritmo e forma.

Lois Openda, Juventus

Decisamente più pronto Openda, che ha fatto la preparazione col Lipsia e ha già giocato in Bundesliga. Tudor lo considera il principale candidato a sostituire Conceicao contro l’Inter. Può incidere da subito.

Christopher Nkunku, Milan

Colpo da 40 milioni, Nkunku arriva dal Chelsea dopo un Mondiale per Club da protagonista, ma senza aver svolto la preparazione. Serviranno ancora allenamenti prima di vederlo in campo con continuità.

Adrien Rabiot, Milan

Diverso il caso di Rabiot: fino al litigio con Rowe era un punto fermo del Marsiglia, quindi arriva in ottima condizione. Conosce bene Allegri e dovrebbe essere pronto a partire titolare già contro il Bologna.

Rasmus Hojlund, Napoli

Torna in Serie A un attaccante che conosce già il campionato. Convocato subito con la Danimarca, Hojlund ha anche segnato. Fisicamente è pronto e Conte potrebbe buttarlo subito nella mischia.

Eljif Elmas, Napoli

Vecchia conoscenza del Napoli, Elmas ha dalla sua la conoscenza dell’ambiente e del campionato. Tuttavia, la preparazione spezzata e la forte concorrenza in rosa potrebbero rallentarne l’inserimento.