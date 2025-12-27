Colpaccio Cagliari: sbanca Torino, annullato il pari al 95’

Il Cagliari firma un colpo pesantissimo all’Olimpico Grande Torino, batte il Torino 2-1 in rimonta e porta a casa tre punti d’oro in chiave salvezza. I granata si fermano dopo due vittorie consecutive, traditi da un finale amarissimo: al 95’ il Var annulla il gol del pari di Ngonge per palla uscita sul cross. Una beffa che chiude una serata già complicata.

Il Toro parte meglio e passa al 27’: azione confusa in area, respinta di Caprile, palla che arriva a Vlasic e tap-in a porta vuota per l’1-0. Il Cagliari non si scompone e cresce con il palleggio. La risposta arriva allo scadere del primo tempo: corner, spizzata di Mazzitelli e Prati da due passi firma l’1-1 al 45’.

Nella ripresa i sardi sono più intraprendenti. Dopo un errore clamoroso di Kiliçsoy al 59’, il turco si riscatta al 66’: grande azione personale, due uomini saltati e destro dal limite che si infila nell’angolino basso alla sinistra di Paleari. È il gol che ribalta la partita.

Il match è segnato anche dagli episodi. All’8’ Idrissi cade in area dopo un contatto con Paleari: il Var richiama Doveri, che conferma niente rigore. Il portiere tocca la palla con la mano in area, non fuori.

Nel finale il Toro spinge: Zapata sfiora il pari di testa, Caprile risponde presente su Gineitis e Simeone. Al 95’ l’Olimpico esplode per il gol al volo di Ngonge, ma l’esultanza dura poco: il Var segnala palla uscita sul cross di Aboukhlal. Rete annullata, partita chiusa.

Per il Cagliari di Pisacane sono punti che valgono doppio: solidità, coraggio e una rimonta che pesa. Il Toro di Baroni inciampa e resta con il rimpianto di non aver chiuso la gara. Al triplice fischio esulta il settore ospiti: a Torino passa un Cagliari vivo, concreto e finalmente incisivo nei momenti chiave.

Leggi anche: