Colf sbaglia indirizzo e prova a entrare: la sua fine è atroce. Maria muore così a 32 anni

Un drammatico episodio ha colpito la comunità di Whitestown, nei pressi di Indianapolis, dove una donna di 32 anni ha perso la vita in circostanze tragiche. Maria Florinda Rios Perez, madre di quattro figli e originaria del Guatemala, lavorava come addetta alle pulizie e, nella mattina di mercoledì scorso, avrebbe erroneamente tentato di entrare in una casa diversa da quella dove era attesa per lavoro.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali, la vittima si sarebbe presentata intorno alle 7 davanti all’ingresso di un’abitazione, provando ad aprire la porta con le chiavi che aveva a disposizione. In quei momenti, il proprietario della casa ha esploso un colpo di arma da fuoco, colpendo mortalmente la donna alla testa. Il corpo è stato trovato senza vita sul portico.

Le testimonianze dei familiari e l’impatto sulla famiglia

Il fratello di Maria Florinda Rios Perez ha dichiarato che la donna non aveva atteggiamenti minacciosi né oggetti pericolosi, ma soltanto le chiavi del lavoro. Il marito, Mauricio Velazquez, ha riferito alla WRTV di Indianapolis di aver accompagnato la moglie quella mattina e di essere stato presente al momento dello sparo, dettaglio ora al vaglio degli investigatori.

