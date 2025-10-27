Cobolli parte fortissimo a Parigi: annichilito Machac

Appena sette giorni dopo il confronto nella capitale austriaca, nel primo turno a Parigi Flavio Cobolli ha dominato Tomas Machac con un netto 6-1, 6-4 in meno di un’ora, mandando un segnale chiaro in vista dell’ultimo impegno stagionale in Coppa Davis. Una prestazione autorevole che conferma la crescita costante del giovane italiano e la sua determinazione a chiudere la stagione con un risultato di rilievo.

Il primo set è stato un autentico spettacolo: venti minuti in cui Machac ha potuto solo subire, tra gli applausi a scena aperta del pubblico, la supremazia del numero 22 del mondo. Cobolli ha fatto valere la sua completezza, alternando colpi vincenti dal fondo a tocchi raffinati a rete, mostrando resistenza negli scambi, velocità negli spostamenti e coraggio nel cercare sempre le righe per chiudere i punti.

Nel secondo set Machac ha provato a reagire, ed è riuscito a riportare il match su binari di maggiore equilibrio. Ma Cobolli ha mantenuto alta la concentrazione, ha perso appena due punti con la prima di servizio e ha piazzato l’allungo decisivo nel momento in cui il suo avversario ha mostrato segni di cedimento.

Cobolli, buone notizie per Filippo Volandri

Una vittoria che conferma il buon momento e la crescita costante del nostro giocatore. Un’ottima notizia anche per Filippo Volandri, in attesa delle fasi finali della Coppa Davis che l’Italia giocherà senza Jannik Sinner.

