Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid vuole cedere il suo campione!

Dalla Germania arriva una notizia destinata a scuotere il mondo del calcio: secondo Sport Bild, il Real Madrid avrebbe deciso di mettere in vendita Vinicius Júnior nell’estate del 2026. Una scelta clamorosa, che scatenerebbe sicuramente un’asta sul mercato e che rappresenterebbe la fine di un sogno per uno dei simboli più riconoscibili del club.

La decisione sarebbe maturata dopo il Clasico contro il Barcellona, per un episodio che – secondo il quotidiano tedesco – ha segnato il punto di rottura definitivo tra il fuoriclasse brasiliano e la società.

Il momento chiave sarebbe arrivato durante la sfida con i blaugrana: Vinicius, sostituito da Xabi Alonso, ha reagito con gesti di protesta plateali. Il club ha imposto al giocatore scuse pubbliche e un confronto interno con l’allenatore e i compagni.

Ma la situazione è precipitata subito dopo: lo stesso giorno è apparso su The Athletic un articolo che parlava di malumori nello spogliatoio e di contrasti con la leadership di Alonso, descritto da una fonte anonima come “convinto di essere Guardiola, ma finora è solo Xabi”. Alcuni ci hanno visto lo zampino del campione brasiliano.

Secondo le fonti citate da Sport Bild, la dirigenza del Real Madrid ritiene infatti che l’entourage di Vinicius sia all’origine di quelle indiscrezioni. Il presidente Florentino Pérez, da sempre grande sostenitore del brasiliano, avrebbe giudicato inaccettabile la sua condotta. Il messaggio, chiarissimo: nessuno è più grande del club.

Con la probabile partenza di Vinicius nel 2026, si aprirebbe così una nuova fase per il Real Madrid, destinato a ricostruire la propria immagine e il proprio equilibrio interno dopo quella che sarebbe una delle separazioni più clamorose della sua storia recente.

