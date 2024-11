Ciclone bomba sull’Atlantico, venti da uragano: quali gli effetti sull’Italia

Venti da uragano e mareggiate: un fenomeno raro e pericoloso, scatenato dall’incontro di masse d’aria artica e calda dalle Canarie. “Mostro atmosferico”, questo è il nome usato in letteratura di questo ciclone bomba pronto in arrivo. Neve, pioggia e venti con raffiche oltre i 130-140 km/h creeranno uno scenario critico sull’Atlantico. Ecco quali effetti avrà sull’Italia.

Ciclone bomba sull’Atlantico, venti da uragano

La tempesta Bert, una depressione rapidamente intensificata al largo delle coste irlandesi, si sta trasformando in un vero e proprio “ciclone bomba”. Vuol dire che tempeste si sviluppano in modo estremamente rapido con cali di pressione 24 hPa in 24 ore. Con una pressione prevista fino a 938 hPa, il fenomeno è scatenato dall’incontro di masse d’aria artica e calda proveniente dalle Canarie. Le condizioni meteorologiche estreme colpiranno Irlanda, Scozia, Galles e Inghilterra entro le prossime ore.

