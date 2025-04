Chi è Maria Elena Bergoglio, l’unica sorella in vita di Papa Francesco

Maria Elena Bergoglio è l’unica sorella di Papa Francesco ancora in vita. Risiede in una villetta a circa un’ora da Buenos Aires. In una rara intervista concessa a Repubblica, Maria Elena ha condiviso ricordi d’infanzia del fratello Jorge Mario, descrivendolo come “il fratello maggiore”. Ha raccontato che era solito giocare a calcio, partecipare all’Azione cattolica e studiare con dedizione. Ha sottolineato come non abbia mai causato dispiaceri ai genitori, rivelando la profondità del loro legame. Nonostante la distanza e gli impegni del Pontefice, il loro rapporto è rimasto forte, tanto che nei momenti difficili il telefono di Maria Elena non smette mai di suonare.

La famiglia di Maria Elena

Nata il 7 febbraio 1948 a Buenos Aires da Mario Bergoglio e Regina Maria Sivori, Maria Elena è la più giovane di cinque fratelli, con una differenza di età di 13 anni rispetto a Francesco. Madre di due figli e divorziata, ha condotto una vita riservata, seppur segnata da avversità. La perdita del padre a soli 11 anni fu un evento significativo, con Jorge Mario che si assunse la responsabilità della sua educazione, diventando una figura paterna.

Un legame che supera le difficoltà

Nel corso della sua vita, Maria Elena ha affrontato numerose sfide, inclusa una grave malattia che le ha causato un ictus, impedendole di recarsi in Italia per vedere il fratello. Nonostante le distanze e le difficoltà, ha sempre ricevuto il sostegno di Papa Francesco. Ha ricordato come, durante il divorzio, il fratello le sia stato vicino, dimostrando che, nonostante la sua fede cattolica, non l’ha mai lasciata sola nei momenti più duri. Il loro legame, basato su affetto e sostegno reciproco, è rimasto indissolubile, anche se le chiamate sono diventate meno frequenti a causa degli impegni del Papa. Attualmente, Maria Elena è l’ultima dei fratelli Bergoglio ancora in vita.