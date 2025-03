“Che Tempo Che Fa”, è bufera su Luciana Littizzetto: la battuta sulla Meloni e Mattarella fa infuriare

Ieri sera, durante la puntata di “Che tempo che fa“, non poteva mancare il monologo di Luciana Littizzetto. Stavolta la comica se l’è presa con Sergio Mattarella e con altri politici Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La battuta sul presidente della Repubblica e sulla premier, però, ha diviso il pubblico. Da una parte c’è chi ha riso ed ha apprezzato come sempre la sua vena satirica, dall’altra c’è chi si è infuriato. (Continua…)

“Che tempo che fa”, il monologo di Luciana Littizzetto

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, storico programma televisivo trasferitosi da qualche anno ormai su NOVE. Il conduttore Fabio Fazio era accompagnato in studio come sempre da Luciana Littizzetto. La comica, all’interno del suo consueto monologo, ha fatto una ricostruzione ironica dell’agenda del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)