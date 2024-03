L’urna di Nyon anticipa la possibile finale di Champions ai quarti, con lo scontro tra Merengues e Citizens. La vincente troverà una tra Arsenal e Bayern. Nessuna italiana coinvolta dopo l’eliminazione di Inter, Lazio e Napoli. I quarti di finale di Champions League si giocheranno il 9 e il 10 aprile (le gare di andata) e il 16 e il 17 aprile (gare di ritorno). Sorteggiate anche le eventuali semifinali a livello di tabellone. Ecco come si presenta la situazione.

Le sfide dei quarti di finale

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League ha definito oggi intorno alle 12, gli abbinamenti per la nuova fase della competizione. Spicca la sfida tra Real Madrid e Manchester City, detentore del titolo. Le squadre allenate da Carlo Ancelotti e Pep Guardiola tornano ad affrontarsi dopo la semifinale dello scorso anno e quella dell’edizione 2021/2022. Un anno fa, il City fece fuori il Real al ritorno per 4-0 dopo il pareggio per 1-1 all’andata a Madrid. In finale, come già noto, il Manchester City ha sconfitto per 1-0 l’Inter, che sono stati eliminati dall’Atletico Madrid agli ottavi quest’anno.

Le otto squadre qualificate ai quarti

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League è aperto. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stesso paese possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Questi gli accoppiamenti:

1° quarto di finale: Arsenal – Bayern Monaco

2° quarto di finale: Atletico Madrid – Borussia Dortmund

3° quarto di finale: Real Madrid – Manchester City

4° quarto di finale: Paris Saint-Germain – Barcellona

Il sorteggio ha definito anche il tabellone per le semifinali. La vincente di Atletico Madrid-Borussia Dortmund affronterà la vincente di Psg-Barcellona. Nell’altra semifinale, incroci tra le vincenti di Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City.

Le date e dove vedere le partite

I match dei quarti di finale di Champions League sono in programma il 9/10 (andata) e 16/17 aprile 2024 (ritorno), le semifinali sono previste il 30 aprile/1° maggio (andata) e 7/8 maggio 2024 (ritorno). E la finale 1° giugno 2024 al Wembley Stadium di Londra. Per la finale è stata sorteggiata come squadra di casa pro forma la vincente della prima semifinale. L’evento sarà disponibile in diretta TV su Canale 5 e SkySport 24, e in Streaming sul sito ufficiale della UEFA, su Now TV, SkyGo e Prime Video.