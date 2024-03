Fiorentina-Maccabi Haifa Conference League stasera: annunciate poco fa le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Maccabi Haifa, in programma per le 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e valida per il ritorno degli ottavi di finale dopo il 4-3 dell’andata per i viola. Nella formazione scelta da Italiano spicca l’assenza di Beltran, a cui per il ruolo di sottopunta nel 4-2-3-1 è stato preferito Barak. C’è invece Nico Gonzalez, mentre il perno centrale dell’attacco sarà il gallo Belotti.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

Maccabi Haifa (4-3-3): Keouf; Faingold, Simic, Seck, Goldberg; Sundgren, Mohamend, Cornud; Podgoreanu, Pierrot, Refaelov. Allenatore: Degu.