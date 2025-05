Cecilia Rodriguez incinta, cala il gelo sulla sorella Belen: cosa succede – Cecilia Rodriguez ha scelto il giorno più simbolico dell’anno, la Festa della Mamma, per condividere con il mondo la sua felicità: è in dolce attesa della sua prima figlia. L’annuncio è arrivato domenica 11 maggio, via social, con un post che trasuda tenerezza e aspettative. Accanto a lei, come sempre, il compagno di lunga data Ignazio Moser, futuro papà emozionato e presente.

A dare subito conferma alla notizia ci hanno pensato le immagini pubblicate su Instagram da Cecilia Rodriguez: una serie di scatti dolci, domestici, familiari, corredati da parole che non lasciano dubbi. Il nome scelto per la bambina è già stato svelato: si chiamerà Clara Isabel. E da quel momento, il web è esploso.

Il commento della mamma Veronica e l’affetto social

Tra i primi a reagire pubblicamente all’annuncio c’è stata Veronica Cozzani, la mamma di Cecilia, che ha scritto un messaggio pieno d’amore sotto il post: “Clara Isabel, i nonni ti aspettano e già ti amiamo come si amano i nipoti. Fino all’infinito e oltre. Mia benedizione”. Veronica, già nonna dei piccoli Santiago (figlio di Belen e Stefano De Martino) e Luna Marì (nata dall’unione tra Belen e Antonino Spinalbese), ha accolto la notizia della nuova nipotina con l’entusiasmo e l’affetto di sempre. Anche Antonino Spinalbese non ha fatto mancare la sua vicinanza, commentando il post con dei cuori rossi. Segno che, al netto delle vicende sentimentali passate, i legami familiari restano solidi.

