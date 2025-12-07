Thomas Ceccon, la caparbietà vincente: doppio oro agli Europei di Lublino

La stagione per Thomas Ceccon si chiude nel migliore dei modi. Dopo una lunga annata, il nuotatore vicentino ha confermato ancora una volta il suo talento, conquistando l’oro nei 100 metri dorso agli Europei in vasca corta a Lublino, Polonia. Nonostante la stanchezza e la fine di un’annata intensa, Ceccon ha dimostrato una caparbietà eccezionale, migliorando il proprio record personale e regalando all’Italia un risultato storico.

La finale dei 100 metri dorso maschili è stata una battaglia serrata con il francese Mewen Tomac, distaccato solo nella parte finale di gara grazie a una progressione impeccabile. Ceccon ha fermato il cronometro a 49″29, migliorando nettamente il precedente personale di 49″59, e confermandosi protagonista assoluto. Tomac si è piazzato secondo in 49″46, davanti al britannico Oliver Morgan (49″68), mentre Lorenzo Mora ha chiuso quinto in 49″95.

“Non dovevo nemmeno esserci“, ha ammesso Ceccon. “Siamo a fine stagione e ho fatto molta fatica, ma sono venuto per vincere. Tornare a casa con due ori, uno individuale e uno con la staffetta, è una soddisfazione enorme“.

Il vicentino ha sottolineato il valore storico della vittoria: “Sono il primo italiano a vincere l’oro nei 100 dorso in vasca corta agli Europei. Sapevo che sarebbe stata una lotta con il francese e il britannico, e così è stato”. Nonostante la fatica accumulata, Ceccon ha mantenuto la sua proverbiale determinazione, confermando di sapersi esaltare quando conta davvero.

“Se fossi arrivato secondo non sarei stato contento. Mi hanno chiesto di esserci e ho accettato, nonostante la stagione sia stata lunga e difficile. Ora penso all’Australia, felice e pronto a continuare”, ha concluso l’azzurro, mostrando il carattere di chi sa trasformare le difficoltà in oro.

