C’è un’Italia che vince: la Nazionale U17 è in semifinale ai Mondiali

C’è un’Italia che vince e approda in semifinale nel Mondiale: si tratta della Nazionale Under 17. Gli Azzurrini volano per la prima volta al penultimo atto del torneo, superando 1-0 un Burkina Faso tosto, fisico e molto più coriaceo del previsto. A decidere il quarto di finale è il gol di Campaniello all’83’, un sinistro secco arrivato dopo l’errore clamoroso del portiere Ouattara. Un lampo che vale la sesta vittoria in sei partite.

Il ct Massimiliano Favo cambia ancora e conferma rotazioni ampie: dentro Borasio, Mambuku, Luongo, Arena e Lontani, con Campaniello inizialmente in panchina. L’avvio è prudente, ma il Burkina Faso, guidato dal carismatico Oscar Barro, mette subito in chiaro la propria identità: squadra aggressiva, fisica, rapidissima nelle transizioni.

Gli avversari, che hanno già eliminato la Germania, fanno tremare l’Italia due volte: prima con la traversa colpita da Zongo, poi con un palo al 40’. Gli Azzurrini commettono errori nel fraseggio e soffrono nei duelli, portando all’intervallo uno 0-0 che vale oro.

A inizio ripresa Favo inserisce Elimoghale e la gara si fa più tattica. L’Italia cresce, trova più equilibrio e cerca di incidere con i cambi: dentro Campaniello e Marini, con Mambuku avanzato per aggiungere corsa e sostanza.

Italia Under 17, un traguardo storico

La prima vera occasione arriva al 70’ con un sinistro di Inacio, poi un gol di Reggiani viene annullato per fuorigioco. Il segnale, però, è molto positivo: gli Azzurrini ora spingono.

All’83’ il momento decisivo: il portiere Ouattara sbaglia totalmente il rinvio, Campaniello si avventa sul pallone e spara dal limite un tiro imprendibile. È il suo terzo gol in due partite e vale la semifinale.

Lunedì ci sarà la Austria, sorpresa del torneo dopo aver eliminato il Giappone. In semifinale mancherà Marini, squalificato, ma questa Italia ha dimostrato di avere un gruppo pieno di titolari.

