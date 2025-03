Carrarese vs Bari: pronostico e statistiche Serie B

Nel mondo delle scommesse sportive, le analisi dettagliate e i pronostici accurati sono essenziali per guidare gli appassionati verso scelte consapevoli. Oggi ci concentreremo sulla sfida tra Carrarese e Bari, due squadre di Serie B che si affrontano con un trend di pareggi che potrebbe influenzare le scelte di molti scommettitori. La partita si svolgerà allo Stadio dei Marmi di Carrara, e promette di essere una battaglia tra due formazioni in cerca di riscatto.

Statistiche recenti: una sequenza di pareggi

La Carrarese non riesce a ritrovare la vittoria da quattro turni, con l’ultimo successo registrato contro la Salernitana per 3-2. Da allora, i gialloblu hanno collezionato tre pareggi contro Reggiana, Cremonese e Sudtirol, e una sconfitta con il Frosinone. Dall’altra parte, il Bari sembra abbonato al segno X, avendo pareggiato quattro partite su cinque, tra cui gli incontri con Cremonese, Sampdoria, Sassuolo e Salernitana. L’unica eccezione è stata una partita vinta.

Carrarese : 3 pareggi, 1 sconfitta recente

: 3 pareggi, 1 sconfitta recente Bari: 4 pareggi, 1 vittoria

Le quote attuali suggeriscono un equilibrio tra le due formazioni. Il successo della Carrarese è quotato a 2.40, mentre quello del Bari si trova a una quota simile. Il pareggio, dato a 3.20, appare come una possibilità concreta considerando il recente trend delle squadre. Le scommesse sull’Over 2.5 sono quotate a 2.25, mentre l’Under mantiene una quota di 1.62.

La formazione della Carrarese prevede un assetto tattico 3-5-2, con Fiorillo tra i pali e un terzetto difensivo composto da Fontanarosa, Illanes e Imperiale. A centrocampo spiccano Zanon, Zuelli e Schiavi. In attacco, la coppia Melegoni e Finotto cercherà di scardinare la difesa avversaria. Anche il Bari adotta lo stesso modulo con Radunovic in porta, sostenuto da Mantovani, Simic e Obaretin in difesa. Il centrocampo vedrà la presenza di Favasuli, Maita e Benali, mentre in attacco ci saranno Falletti e Bonfanti.

In sintesi, la sfida tra Carrarese e Bari rappresenta un’opportunità intrigante per gli scommettitori, con entrambe le squadre che cercano di interrompere la loro serie di pareggi. Le quote riflettono l’equilibrio delle forze in campo, offrendo opportunità interessanti per chi è alla ricerca di scommesse vincenti. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!