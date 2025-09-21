Carrarese-Avellino: statistiche, tendenze e quote aggiornate

Il campionato di Serie B 2025-2026 entra nel vivo con la sfida tra Carrarese e Avellino, in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00 allo stadio dei Marmi. L’incontro, valido per la quarta giornata, mette di fronte due formazioni che condividono un percorso simile nelle prime uscite stagionali e si presentano con ambizioni di crescita e conferma nei rispettivi obiettivi.

Carrarese e Avellino a confronto: due percorsi paralleli

La partita tra Carrarese e Avellino si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca di certezze nella parte iniziale del campionato. La Carrarese arriva a questa sfida con 5 punti, frutto di una vittoria all’esordio contro la Spezia e due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto in casa contro il Padova. Un avvio che, seppur positivo, lascia ancora spazio a miglioramenti soprattutto nella gestione delle partite casalinghe.

L’Avellino, invece, ha iniziato la stagione con una sconfitta a Frosinone, seguita da un pareggio esterno contro il Modena e una vittoria importante contro il Monza. Gli irpini stanno cercando continuità e puntano a confermare le buone impressioni destate nelle ultime uscite. Entrambe le formazioni hanno quindi motivazioni forti: la Carrarese vuole consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre l’Avellino cerca conferme dopo il ritorno in Serie B.

Analisi delle statistiche: forma e rendimento recente

L’analisi dei numeri evidenzia alcune tendenze interessanti:

Carrarese : 1 vittoria (in trasferta), 2 pareggi (uno casalingo e uno esterno), 0 sconfitte.

: 1 vittoria (in trasferta), 2 pareggi (uno casalingo e uno esterno), 0 sconfitte. Avellino: 1 vittoria (in casa), 1 pareggio (in trasferta), 1 sconfitta (in trasferta).

La Carrarese dimostra di essere solida, ma fatica a trovare il successo davanti al proprio pubblico, come confermato dal recente 1-1 contro il Padova. L’Avellino mostra invece una discreta tenuta in trasferta, avendo già raccolto un punto a Modena, e cerca ora di migliorare il proprio bottino esterno.

I precedenti tra le due squadre in Serie B sono pochi e non offrono una chiara indicazione, ma il trend attuale suggerisce una gara giocata sul filo dell’equilibrio, con entrambe le squadre attente a non concedere troppo agli avversari.

Quote principali e mercati disponibili per Carrarese-Avellino

Le principali agenzie di scommesse, come la Snai, hanno pubblicato le quote per l’incontro, segnalando un leggero favore per la Carrarese:

Esito Quota Vittoria Carrarese (1) 2,15 Pareggio (X) 3,00 Vittoria Avellino (2) 3,55

Il segno “1” risulta essere la scelta più probabile secondo i bookmaker, mentre il pareggio viene giudicato un esito tutt’altro che improbabile. L’Avellino, pur considerato sfavorito, può contare su una quota interessante che riflette le incertezze del match. Le quote evidenziano come la gara sia aperta a qualsiasi risultato, senza un netto favorito.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche sulle squadre

Alcuni dati aggiuntivi possono risultare utili nell’analisi della partita:

La Carrarese è ancora imbattuta dopo tre giornate di campionato.

è ancora imbattuta dopo tre giornate di campionato. L’ Avellino ha già affrontato due trasferte, raccogliendo una sconfitta e un pareggio.

ha già affrontato due trasferte, raccogliendo una sconfitta e un pareggio. Entrambe le squadre tendono a subire e segnare pochi gol: la solidità difensiva appare uno dei punti di forza in questo avvio di stagione.

Le formazioni titolari sembrano confermate rispetto alle ultime uscite, segno di una certa continuità nelle scelte tecniche.

In sintesi, la sfida tra Carrarese e Avellino rappresenta uno degli incontri più interessanti della quarta giornata di Serie B. Le statistiche e le quote suggeriscono una gara incerta, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Entrambe le squadre puntano a consolidare il proprio percorso in campionato, cercando punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.