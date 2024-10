Enzo Paolo e Carmen Russo, la verità sulla crisi: cosa si scopre

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello“, Carmen Russo è entrata nella casa per fare una sorpresa ad Enzo Paolo Turchi. Il marito, però, sembrava tutt’altro che felice nel vederla. In confessionale ha poi svelato che, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, hanno attraverso un periodo di crisi. Solo adesso, però, spunta fuori tutta la verità sulla coppia. (Continua…)

Carmen Russo al “Grande Fratello”, la reazione di Enzo Paolo

Da alcuni giorni, Enzo Paolo Turchi ha manifestato agli autori la volontà di abbandonare la casa del “Grande Fratello”. Per convincerlo a restare, nella scorsa puntata del reality show, Alfonso Signorini ha fatto entrare nella casa la moglie Carmen Russo. Enzo Paolo, però, sembrava tutt’altro che felice. Il gieffino ha reagito in maniera del tutto inaspettata, esclamando: “No io torno a casa da Maria. Se vuoi resti tu! Basta, se vuoi un uomo superman che è forte non sono io quello per te e trovi un altro. Io devo tornare a casa e non si discute, tu sei un guaio allora, non mi toccare!”. (Continua…)

Carmen Russo e Enzo Paolo crisi: la confessione

Nel confessione del “Grande Fratello”, Enzo Paolo Turchi ha svelato che, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, lui e Carmen Russo hanno attraversato un periodo di crisi. “Ho l’impressione che adesso lei voglia un uomo diverso, un uomo di potere e non sono io”, ha svelato in diretta ad Alfonso Signorini. Le sue parole hanno spiazzato un po’ tutti. Da anni Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una coppia indissolubile. Solo adesso, però, spunta fuori la verità sulla loro crisi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)