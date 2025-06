Carabiniere ucciso, il gesto di Mattarella ai funerali commuove tutti – Una giornata di profonda commozione ha avvolto Ostuni, dove la comunità ha dato l’ultimo saluto a Carlo Legrottaglie, brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, caduto durante uno scontro a fuoco con due malviventi a Francavilla Fontana. I funerali, celebrati nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, hanno visto una partecipazione sentita da parte di tutta la nazione, che si è unita alla famiglia del militare per onorare il sacrificio di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico.

Carabiniere ucciso, il gesto di Mattarella ai funerali commuove tutti

Alla cerimonia ha preso parte il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto da un caloroso applauso al suo ingresso in chiesa. Dopo aver incontrato la moglie e le giovani figlie del brigadiere, il Presidente ha assistito alla funzione officiata da monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia. Un gesto quello del capo dello stato che ha commosso tutti. Durante l’omelia, il sacrificio di Legrottaglie è stato ricordato con parole di profonda stima, evidenziando come il suo impegno quotidiano e la sua dedizione rappresentino un esempio di vero amore per il dovere.

Omaggio di Mattarella ai funerali del carabiniere ucciso

L’arrivo del feretro, avvolto nel tricolore e portato a spalla da otto carabinieri in alta uniforme, ha segnato un momento di intensa emozione e solennità. La cerimonia ha reso onore a un servitore dello Stato che ha dato tutto per il suo Paese, come ricordato da monsignor Saba: “Ha donato se stesso fino all’ultimo respiro, testimoniando il valore del servizio pubblico”.

