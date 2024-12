Capodanno e il nuovo codice della strada, come evitare sanzioni

Mancano poche ore al brindisi di mezzanotte e quest’anno c’è preoccupazione dopo l’introduzione del nuovo codice della strada, che prevede regole più severe per chi si mette alla guida dopo aver bevuto alcol. Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della strada sono tanti i cittadini italiani che hanno perso la patente. Come evitare sanzioni severe nella notte di Capodanno? (Continua dopo le foto)

Capodanno, controlli rafforzati nella notte di San Silvestro

Chi vuole evitare di perdere la patente questa notte sembra ha solo due opzioni: non bere oltre il limite o non mettersi al volante. La maggior parte sembra preferire la seconda alternativa senza rinunciare ai numerosi brindisi. C’è chi ha optato per soluzioni alternative per poter festeggiare senza per forza dover rischiare di perdere la patente. Intanto, ricordiamo quali sono i limiti consentiti dal nuovo codice della strada e a quanto ammontano le multe in caso di guida in stato di ebbrezza. (Continua dopo le foto)

Le novità introdotte dal nuovo codice della strada

La soglia del tasso alcolemico non è cambiata: resta illegale guidare se la quantità di alcol nel sangue supera gli 0,5 grammi per litro. Per i neopatentati, invece, per i primi 3 anni la soglia è pari a zero. Cosa significa 0,5 grammi di alcol per litro? Quanto si può bere senza rischiare sanzioni? Il tasso in realtà differisce da persona a persona perché può cambiare in base al sesso, alla corporatura e al metabolismo. C’è chi può superare gli 0,5 g/l anche con un bicchiere di vino a stomaco vuoto, e chi può permettersi magari uno o due calici in più, specialmente se durante un pasto. A quanto ammontano le sanzioni?

