“La notizia é sfuggita, non si doveva sapere”. Caos nel M5s, guai per Giuseppe Conte – Il Movimento 5 Stelle si trova nuovamente al centro dell’attenzione per una presunta fuga di notizie che avrebbe riguardato possibili dimissioni di Chiara Appendino. L’episodio ha riportato alla memoria i primi anni del movimento, caratterizzati da una forte diffidenza nei confronti dei media e da un controllo minuzioso sulle dichiarazioni pubbliche.

Secondo quanto riferito da fonti giornalistiche, la situazione si sarebbe innescata durante un recente Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Paola Taverna, vicepresidente del partito, avrebbe avanzato l’ipotesi di un’istruttoria per individuare chi avesse diffuso ai giornalisti le parole di Chiara Appendino sulla possibilità di dimissioni. Questa notizia, pubblicata da vari quotidiani, ha immediatamente suscitato reazioni e acceso il dibattito interno.

Tensioni e sospetti all’interno del gruppo

Alcune fonti interne hanno evidenziato il clima di sospetto, ipotizzando che la notizia potesse essere stata divulgata dall’entourage di Appendino per mettere in difficoltà Giuseppe Conte. L’atteggiamento di sfiducia riflette una dinamica già presente nei primi anni del movimento e alimenta ulteriori divisioni tra le varie anime interne. Durante il Consiglio nazionale, Appendino ha escluso qualsiasi coinvolgimento nella diffusione delle informazioni, dichiarando di non essere responsabile delle indiscrezioni circolate sulla stampa.

