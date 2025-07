Il tennis, lo sappiamo bene, non si ferma praticamente mai. Ci siamo appena lasciati alle spalle Wimbledon, il prestigioso torneo che si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, ed è già il momento di pensare alla stagione su cemento. L’obiettivo finale è ovviamente lo US Open, ma prima ci sono due grandi tornei da guardare con attenzione: il Canadian Open e il Cincinnati Open. Entrambi i Master 1000 sono competizioni molto amate e che nel corso della loro storia hanno regalato grandi pagine di tennis agli appassionati. Oggi siamo qui per concentrarci sull’ATP di Toronto, che sarà la sede del torneo maschile del Canadian Open (per info, il torneo femminile si terrà a Montréal) in programma dal 27 luglio al 7 agosto.

Canadian Open: origine e vincitori illustri

Forse non tutti sanno che il Canadian Open è uno dei tornei più longevi nella storia del tennis: è infatti nato nel 1881, poco dopo Wimbledon (1877) e gli US Open (1881). Il torneo maschile si svolge per la prima volta nell’anno della fondazione al Toronto Lawn Tennis Club, mentre per quello femminile bisognerà aspettare il 1892.

Il torneo vanta nel suo albo d’oro vincitori illustri, tra i più grandi nomi che il tennis abbia prodotto: il più titolato è Ivan Lendl, che ha fatto del Canadian Open uno dei suoi terreni di caccia preferiti, vincendo per ben 6 volte nel decennio degli anni ’80. Subito dopo vengono Rafael Nadal e Charles S. Hayman con 5 e Novak Djokovic con 4.

I partecipanti e gli italiani in gara

Come prevede il regolamento, l’iniziale entry list del Master 1000 prevede tutti i tennisti più prestigiosi al mondo, sinonimo di un alto livello di spettacolo. Ovviamente, essendo a breve distanza dallo US Open, è possibile vi siano rinunce negli ultimi giorni legati a eventuali infortuni, a problemi di salute o al load management, ossia il voler gestire al meglio le forze in vista di impegni più gravosi. Per ora, ad ogni modo, ecco i primi 20 nomi:

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Alexander Zverev Jack Draper Taylor Fritz Novak Djokovic Lorenzo Musetti Holger Rune Daniil Medvedev Ben Shelton Alex de Minaur Frances Tiafoe Tommy Paul Andrey Rublev Casper Ruud Arthur Fils Jakub Mensik Ugo Humbert Francisco Cerundolo Karen Khachanov

Come ben sappiamo, il fulgido presente del tennis italiano passa anche per il grande numero di atleti azzurri sempre presenti ai tornei più importanti. Saranno ben 8, a meno di clamorose defezioni:

Il primo è Jannik Sinner , fresco signore di Wimbledon e già vincitore del Master nel 2023. L’italiano è atteso a una grande stagione sul cemento outdoor, dove ha già conquistato lo US Open.

, fresco signore di Wimbledon e già vincitore del Master nel 2023. L’italiano è atteso a una grande stagione sul cemento outdoor, dove ha già conquistato lo US Open. Lorenzo Musetti , che sta nel pieno di una traiettoria ascendente della propria carriera. Nel 2025, infatti, ha raggiunto la finale al Master di Monte Carlo e le semifinali di Roma, Madrid e del Roland Garros.

, che sta nel pieno di una traiettoria ascendente della propria carriera. Nel 2025, infatti, ha raggiunto la finale al Master di Monte Carlo e le semifinali di Roma, Madrid e del Roland Garros. Flavio Cobolli , reduce da un grande torneo di Wimbledon. Il tennista romano è arrivato infatti ai quarti di finale del prestigioso Slam londinese, uscendo dopo una superba partita con Novak Djokovic dove a tratti è sembrato anche in grado di vincere.

, reduce da un grande torneo di Wimbledon. Il tennista romano è arrivato infatti ai quarti di finale del prestigioso Slam londinese, uscendo dopo una superba partita con Novak Djokovic dove a tratti è sembrato anche in grado di vincere. Matteo Berrettini , la cui presenza però è in dubbio. La tormentata stagione, infatti, prosegue con lo stop già annunciato per i tornei di Gstaad e Kitzbuhel .

, la cui presenza però è in dubbio. La tormentata stagione, infatti, prosegue con lo stop già annunciato per i tornei di . Matteo Arnaldi , il cui acuto nel 2025 è stato la vittoria contro Novak Djokovic all’Open di Madrid.

, il cui acuto nel 2025 è stato la vittoria contro Novak Djokovic all’Open di Madrid. Lorenzo Sonego , che a Wimbledon ha raggiunto gli ottavi di finale.

, che a Wimbledon ha raggiunto gli ottavi di finale. Luciano Darderi , tennista dalla doppia cittadinanza (italiana e argentina) alla ricerca dei primi risultati concreti in questo 2025.

, tennista dalla doppia cittadinanza (italiana e argentina) alla ricerca dei primi risultati concreti in questo 2025. Mattia Bellucci, che quest’anno ha raggiunto la prima semifinale ATP al torneo di Rotterdam, dove ha sconfitto Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

Dove vedere l’ATP di Toronto

Concludiamo con il tema del broadcasting: da chi sarà trasmesso il Master 1000 canadese? Gli appassionati potranno vedere il Canadian Open 2025 su Sky Sport Tennis, il canale 203 della piattaforma a pagamento: oltre alle partite troverete interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi per rimanere aggiornati su tutti gli aspetti del torneo. Se preferite l’opzione streaming, potrete utilizzare l’apposita app Sky Go. Non è prevista una trasmissione in chiaro delle partite.