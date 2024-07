Calciomercato Milan Zirkzee si allontana. Il talento olandese in forza al Bologna nell’ultima stagione è sempre più vicino ad accasarsi in Premier League, al Manchester United. Il club inglese ha già comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola di 40 milioni di euro e sta attualmente finalizzando l’accordo con l’agente dell’attaccante olandese. Non ci sono ostacoli al pagamento di 15 milioni di euro a Kia Joorabchian da parte del club inglese – come invece accaduto per il Milan – che prevede di definire tutti i dettagli e completare l’operazione entro questa settimana.

Per quanto riguarda il Milan, da alcuni giorni i rossoneri hanno cambiato obiettivo e stanno attendendo una risposta positiva da parte di Alvaro Morata. Il capitano della Spagna è legato all’Atletico Madrid da una clausola di 13 milioni di euro: il Milan è pronto a pagare questa clausola e ha già formulato una risposta al giocatore, che presumibilmente arriverà dopo l’Europeo con la nazionale spagnola.

Inoltre, il Milan è attivamente impegnato anche per Romelu Lukaku, ambito anche dal Napoli di Antonio Conte. Il giocatore belga ha manifestato disponibilità a ridurre il suo stipendio a 5,5-6 milioni di euro netti annui per un trasferimento. Il Milan crede di poter intervenire nella fase successiva: se Lukaku rimarrà al Chelsea fino ad agosto, i rossoneri puntano ad ottenere il prestito o concludere l’affare con uno sconto.

Quanto al suo futuro, Alvaro Morata ha dichiarato recentemente: “Tutto dipende dalle sensazioni e le persone vicine a me lo sanno, ma nel calcio nulla è garantito e vedremo come andranno le cose. Ora sono concentrato sulla Nazionale. Voglio solo che tutto proceda nel miglior modo possibile e che mi diverta perché questo potrebbe essere il mio ultimo Europeo con la squadra nazionale.”