Calciomercato Juventus Soulé al Leicester può sbloccare l’arrivo di Koopmeiners ma anche di Sancho e Todibo. Il talento argentino è la pedina attorno a cui sta ruotando il mercato bianconero in questi ultimi giorni. Soulé è tornato a Torino dopo il prestito al Frosinone, ma sembra destinato a lasciare presto la Juventus.

Giuntoli non lo ha messo sul mercato perché non piace a Thiago Motta, ma per finanziare altre importanti operazioni in entrata. Il giocatore è molto apprezzato in Premier League, soprattutto dal Leicester che lo ha già sondato pur senza presentare ancora una proposta di acquisto. La Juve attende un’offerta di circa 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus per finalizzare l’affare con i neopromossi in Premier, dopo che Aston Villa e West Ham hanno perso interesse. Il Leicester parte da una cifra leggermente inferiore, ma dalle ultime notizie che arrivano da oltremanica sembra che l’accordo possa concretizzarsi presto.