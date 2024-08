Calcio. Calciomercato Juventus, Koopmeiners: ancora nessuna offerta ufficiale all’Atalanta. La Juventus di Motta ha un solo ed unico obietto, ovvero portare in bianconero Koopmeiners. L’accordo sembrava fatto, eppure Alfredo Pedullà sembrerebbe aver smentito le fonti che davano certe il passaggio del calciatore alla Juve. Pedullà ha scritto: “Teun Kooomeiners resta l’obiettivo della Juve, ma bisogna fare in modo che si arrivi (presto) a una soluzione che possa accontentare l’Atalanta. Ieri si è parlato di una proposta ufficiale da 45 milioni che a noi non risulta e confermiamo. Dopo attente verifiche siamo arrivati alla conclusione che la soffiata sia arriva da gente vicina al calciatore in modo da accelerare una pratica che sta portando allo sfinimento. Ulteriore delucidazione: non essendo i club a conoscenza di una proposta ufficiale, e questo già dice tutto, il fatto che sia stata sbandierata un’offerta da 45 milioni rende l’idea”. (Continua a leggere dopo le foto)

Poi sempre Pedullà sull’affare Koopmeiners-Juventus ha aggiunto: “Nel senso che la Juventus sa di doversi presentare con una cifra diversa (50 milioni più bonus) per scardinare il bunker. Non escludiamo un contatto o un faccia a faccia entro questo weekend, anche perché il tempo stringe (il 14 agosto si giocherà l’Atalanta sarà impegnata nella Supercoppa europea contro il Real Madrid). Senza trascurare che gli agenti di Kooomeiners hanno dato la priorità alla Juve, hanno raggiunto da mesi l’accordo sull’ingaggio e ora invocano un’irruzione forte del club bianconero. Altrimenti prenderanno le decisioni del caso e qualsiasi scenario sarebbe possibile. Non è secondario il fatto che, almeno fin qui, non siano venuti fuori ipotesi legati a club della Premier, chiara predisposizione a dare la precedenza alla Juve. Ma adesso servono i fatti, senza procrastinare ulteriormente. E la Juve prepara lo scatto, nella speranza che sia quello decisivo”.