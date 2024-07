Calciomercato Juventus Frattesi, sondaggio con l’Inter. Il centrocampista romano, ora vestito di nerazzurro, sembra destinato a ricoprire il ruolo non solo di vice-Barella, ma anche di jolly in grado di cambiare l’andamento delle partite, intervenendo dalla panchina. Frattesi è alla ricerca di spazio e molto dipenderà dalle sue prestazioni e dalla guida tattica di Simone Inzaghi. Tuttavia, l’Inter ha espresso chiaramente la propria posizione attraverso La Gazzetta dello Sport.



Secondo il quotidiano sportivo la Juventus ha chiesto informazioni per Davide Frattesi, ma l’Inter ha risposto con un netto rifiuto, dichiarando esplicitamente di non avere intenzione di cedere il centrocampista. Frattesi è considerato un elemento fondamentale nel progetto dell’Inter e la dirigenza nerazzurra lo considera incedibile, soprattutto verso una concorrente diretta e storica rivale. Il suo valore di mercato secondo Transfermarkt resta quello del passaggio tra Sassuolo e Inter, circa 35 milioni. Nonostante ciò, la Juventus sembra orientata su Teun Koopmeiners come obiettivo principale per il centrocampo.

L’intenzione di Viale della Liberazione è quindi di mantenere Frattesi sotto la guida di Simone Inzaghi, per avere a disposizione un giocatore con caratteristiche specifiche che possano integrarsi bene con gli altri centrocampisti come Zielinski, Mkhitaryan e Barella, recentemente arrivati. Frattesi è visto come un giocatore chiave, sia per il presente che per il futuro dell’Inter, a dispetto della Juventus.