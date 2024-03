Calciomercato Juventus. Nove giornate alla fine del campionato, una qualificazione alla prossima Champions League da assicurare, una semifinale di Coppa Italia e l’obiettivo secondo posto: questi i piani di Allegri per i prossimi due mesi. Nel frattempo, però, la dirigenza lavora alla Juve che verrà. In difesa un big potrebbe partire: Bremer piace al Manchester United. (Continua…)

Calciomercato Juventus, Bremer piace al Manchester United

La Juventus rischia di perdere i pezzi. Bremer, pilastro difensivo di Allegri, ha molte estimatrici. Tra queste spicca il Manchester United. Il difensore brasiliano a fine stagione potrebbe salutare il club bianconero. È chiaro, però, che la dirigenza della Vecchia Signora non vuole affatto regalare i propri pezzi pregiati. Lo United pare sia pronto a mettere sul piatto l’offerta da 60 milioni di euro prevista nella clausola rescissoria inserita nel contratto del difensore brasiliano.

La cessione di Bremer potrebbe finanziare il futuro mercato bianconero. La Juventus, come sappiamo, ha messo gli occhi su Koopmeiners, in uscita dall’Atalanta. In difesa, invece, potrebbe far ritorno alla basa Hujsen, attualmente in prestito alla Roma.