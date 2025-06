Calciomercato Inter, Marotta rompe il silenzio: il punto sulle trattative

Giugno inoltrato e il calcio mercato entra nel vivo, l’Inter si trova a destreggiarsi tra la preparazione per il Mondiale per Club e le strategie di rafforzamento della rosa.

Beppe Marotta, figura chiave della dirigenza nerazzurra, ha fornito aggiornamenti significativi sulle possibili operazioni, gettando luce sia sui profili in entrata che su quelli in uscita, smentendo alcune voci e confermando l’interesse per specifici talenti.

Calciomercato Inter: Bonny obiettivo confermato, ma senza fretta

L’attacco dell’Inter, e in particolare il reparto guidato da Chivu (presumibilmente per la Primavera o come prospetto per il futuro), sembra aver individuato un obiettivo concreto in Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante attualmente in forza al Parma. Le indiscrezioni di un affare imminente si sono rincorse con insistenza, ma Marotta ha voluto chiarire la situazione, smorzando gli entusiasmi di chi si aspettava una chiusura lampo: “Affare in chiusura a breve? Forse non mentre siamo negli USA… È un nome che è nel nostro taccuino, ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito.”

Questa dichiarazione del presidente interista a Sportmediaset è emblematica della cautela con cui l’Inter si muove sul mercato. Nonostante l’interesse sia concreto e il nome di Bonny sia “nel nostro taccuino”, indicando un’attenta valutazione da parte della dirigenza, non c’è ancora stato un approccio formale e approfondito con il Parma. Marotta ha sottolineato la necessità di agire con calma, rispettando i tempi e le dinamiche delle negoziazioni: “Con calma dovremo vedere cosa pensa anche il Parma, ma di sicuro ci interessa”. Questo approccio denota una strategia ben definita: l’Inter non intende farsi prendere dalla fretta o dalle pressioni esterne, preferendo ponderare ogni mossa e valutare attentamente le richieste del club ducale prima di affondare il colpo. È un segnale di solidità e pianificazione, lontano dalle logiche spesso convulse delle finestre di mercato.

Le parole su Calhanoglu

Un altro tema caldo che ha animato le discussioni in casa Inter è stato il futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, reduce da stagioni di altissimo livello che lo hanno consacrato come uno dei migliori interpreti del suo ruolo, era stato accostato a diverse squadre, con voci insistenti che lo davano in partenza. Tuttavia, Marotta ha smentito categoricamente queste indiscrezioni, fornendo rassicurazioni ai tifosi interisti: “Si sta comportando da professionista quale è, non abbiamo nessun riscontro negativo su di lui anche in questo periodo qui.”

Le parole del presidente sono chiare e non lasciano spazio a interpretazioni. Calhanoglu è pienamente integrato nel progetto Inter e non ci sono segnali, né interni né esterni, che facciano pensare a una sua cessione. La distinzione tra “rumors” e “richieste ufficiali” è fondamentale in questo contesto. Marotta ha ribadito che, finché non ci saranno offerte concrete e formali, Calhanoglu è da considerarsi a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Questa presa di posizione forte rafforza la stabilità della rosa nerazzurra e chiarisce la volontà del club di trattenere i propri pilastri, smentendo le voci di mercato che spesso possono destabilizzare l’ambiente. È un messaggio di fiducia nei confronti del giocatore e di fermezza nelle decisioni dirigenziali.

