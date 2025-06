L’estate, si sa, è sinonimo di calciomercato. E nel 2025 uno dei nomi più caldi è senza dubbio quello di Viktor Gyökeres: 39 gol in campionato, 54 stagionali, un fisico da 9 classico ma piedi da rifinitore. Arsenal, Manchester United e Juventus lo vogliono. Ma lo Sporting Lisbona non fa sconti.

La vicenda Gyökeres, infatti, da trattativa relativamente semplice sta assumendo i contorni di una vera telenovela di mercato, con colpi di scena a cadenza quasi quotidiana. Con l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato fissata per il 1° luglio, la situazione intorno al centravanti svedese sta diventando man mano sempre più esplosiva. Facciamo un po’ di ordine.

Il contratto di Gyokeres, tra clausole e accordi

L’ultimo anno di Gyokeres è stato semplicemente eccezionale: il centravanti svedese ha infatti segnato la bellezza di 39 gol in 33 partite di campionato, con un bottino totale di 54 reti in 52 presenze tra tutte le competizioni. Numeri clamorosi, che hanno attirato l’attenzione di molti club di prestigio in giro per l’Europa: lo Sporting sa di non poter trattenere il centravanti a lungo e vuole ovviamente fare cassa, ma alle sue condizioni. Nel contratto che lega Gyökeres allo Sporting Lisbona, infatti, è inserita una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, la cifra che rappresenta teoricamente il prezzo di uscita automatico del giocatore. Niente di particolare, trattandosi ormai di una pratica molto diffusa.

Secondo le ricostruzioni più accreditate, tra l’attaccante svedese e il presidente dello Sporting Frederico Varandas si era instaurato un accordo di massima, una sorta di gentleman’s agreement che avrebbe dovuto facilitare un eventuale trasferimento dell’attaccante. Il patto prevedeva che i portoghesi si sarebbero accontentati di un’offerta da 65 milioni di euro per dare il via libera alla cessione, permettendo così al club di incassare una cifra comunque significativa e al giocatore di compiere il salto di qualità in una big europea.

La rottura tra Gyokeres e lo Sporting Lisbona

Il castello di carte è crollato improvvisamente con le dichiarazioni del presidente Varandas alla BBC, dove ha dichiarato che non solo non è arrivata un offerta concreta per Gyokeres, ma che in ogni caso i 70 milioni di cui si parla in questi giorni non basterebbero comunque a farlo andare via. Dichiarazioni pesanti, a cui ha aggiunto il carico da 90: ha negato l’accordo verbale con il calciatore, dicendo che non accetta alcun ricatto e che questa manovra non farà altro che peggiorare la situazione. Questo ha fatto precipitare il precario equilibrio su cui si reggeva la sicura partenza dello svedese: il presidente ha poi chiarito che non chiederà i 100 milioni della clausola, ma che comunque la cifra dovrà essere importante.

La reazione di Gyokeres

La risposta di Gyökeres non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso i social media, con un messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram che ha fatto il giro del web in pochi minuti. “Si sta parlando molto in questi giorni, ma la maggior parte delle cose che vengono dette sono pure bugie. Al momento giusto, quando sarà opportuno, parlerò io e dirò la mia verità“, ha scritto l’attaccante svedese con una presa di posizione inequivocabile.

Il vero segnale di rotta, infatti, è arrivato poco dopo: Gyökeres ha rimosso dalla sua pagina Instagram ogni riferimento allo Sporting Lisbona, un gesto simbolico ma estremamente eloquente che lascia intendere quanto sia profondo il solco che si è creato tra lui e la società portoghese.

Dove andrà Gyokeres?

Nell’attesa di capire come si evolverà la situazione Gyokeres-Lisbona, andiamo allora ad approfondire quali sono le principale squadre (per ora) alla finestra. Le tre indiziate sembrano essere Arsenal, Manchester United e Juventus. I Gunners, infatti, sono da sempre alla ricerca di una prima punta per completare una squadra già estremamente competitiva, e lo svedese è senza dubbio il profilo ideale per questo team. Il Manchester United, si sa, cerca di mettere le mani sostanzialmente su qualsiasi giocatore possa essere considerato “forte”, e Gyokeres entra sicuramente nella lista. E poi c’è la Juventus, che sembrava più defilata rispetto alle inglesi e che invece negli ultimi giorni sta prendendo quota. Certo, ci saranno da fare numerosi tagli alla rosa, tra cui quelli di profili come Perin, Kelly, Rugani, Douglas Luiz, Kostic, Mbangula, Milik e soprattutto Vlahovic. Senza l’addio del serbo e del suo cospicuo contratto, infatti, i bianconeri non riusciranno a reperire quanto serve per strappare Gyokeres alle contender, ma il suo profilo sarebbe perfetto per far capire agli avversari che la Vecchia Signora è tornata a fare sul serio.

Domande frequenti su Viktor Gyökeres e calciomercato 2025

Qual è la clausola rescissoria di Viktor Gyökeres? La clausola è fissata a 100 milioni di euro, ma lo Sporting Lisbona potrebbe accettare offerte tra i 70 e gli 85 milioni.

Perché la Juventus è interessata a Gyökeres? La Juventus vede in Gyökeres un potenziale sostituto di Vlahovic, con caratteristiche adatte al gioco di Thiago Motta.

📌 Chi è Viktor Gyökeres

Età: 26 anni

Club: Sporting Lisbona

Ruolo: Attaccante centrale

Gol 2024/25: 54

Clausola rescissoria: 100 milioni €

Nazionale: Svezia