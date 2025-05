Scarpa d’Oro: pronostico e statistiche Gyokeres, Mbappé, Salah

La corsa alla Scarpa d’Oro si avvicina al traguardo finale, con gli ultimi novanta minuti dei principali campionati europei pronti a decretare il miglior bomber stagionale. Un confronto serrato che vede protagonisti alcuni dei più grandi attaccanti del calcio continentale, mentre le statistiche e i pronostici si rincorrono in attesa dell’ultima parola del campo. Con solo un turno rimasto in Serie A, Premier League e LaLiga, l’attenzione degli appassionati e degli analisti si concentra sui dettagli delle prestazioni individuali e sulle possibili sorprese dell’epilogo.

Gyokeres in testa, ma Mbappé e Salah non mollano: numeri a confronto

La classifica provvisoria della Scarpa d’Oro vede al comando Victor Gyokeres, protagonista assoluto con 39 gol segnati in Liga Portugal. Nonostante il coefficiente UEFA più basso del campionato portoghese (1,5), Gyokeres totalizza 58,5 punti, mantenendo la posizione di leader a una sola giornata dalla fine.

Kylian Mbappé segue a brevissima distanza con 58 punti, frutto dei suoi 29 gol in Ligue 1 (coefficiente 2). Sebbene la stagione francese sia già conclusa, le sue speranze restano vive: una giornata senza reti da parte dei rivali potrebbe consegnargli il trofeo.

Mohamed Salah occupa il terzo gradino con 56 punti, grazie alle 28 reti con il Liverpool . Dopo aver dominato per buona parte della stagione, l'egiziano ha rallentato nelle ultime settimane, ma un exploit nell'ultima giornata potrebbe ancora cambiare gli equilibri.

Più staccati, ma comunque in top 5, Harry Kane (Bayern Monaco, 52 punti) e Robert Lewandowski (Barcellona, 50 punti), insieme alla sorpresa italiana Mateo Retegui (Atalanta, 50 punti).

Il quadro completo dei primi dieci comprende anche nomi come Alexander Isak (Newcastle), Mika Biereth (Sturm Graz/Monaco), Erling Haaland (Manchester City) e Omar Marmoush (Eintracht/Manchester City), che confermano la varietà e l’alto livello della competizione.

Giocatore Squadra Gol Punteggio Victor Gyokeres Sporting 39 58,5 Kylian Mbappé Real Madrid 29 58 Mohamed Salah Liverpool 28 56 Harry Kane Bayern Monaco 26 52 Robert Lewandowski Barcellona 25 50 Mateo Retegui Atalanta 25 50

L’incertezza su chi conquisterà la Scarpa d’Oro rende questa volata finale particolarmente seguita anche dagli appassionati di statistiche e pronostici, con le quote che restano in costante aggiornamento fino al fischio finale.

In conclusione, solo l'ultima giornata di campionato deciderà chi tra Gyokeres, Mbappé e Salah salirà sul trono dei bomber europei. Le quote, per ora, vedono leggermente favorito lo svedese dello Sporting, ma il margine è sottilissimo e tutto può ancora accadere.