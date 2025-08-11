Incidente stradale per Pietro Lo Monaco: il noto dirigente ricoverato in terapia intensiva

Nella serata di sabato 9 agosto, Pietro Lo Monaco, attuale direttore sportivo dell’Enna Calcio e figura di rilievo nel calcio italiano, è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Palermo durante un viaggio di lavoro.

Dinamica dell’accaduto

Secondo una prima ricostruzione, Lo Monaco, 70 anni, avrebbe perso il controllo della propria auto, probabilmente a causa di un improvviso colpo di sonno, terminando la corsa fuori strada. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo e l’ex dirigente di Catania, Genoa e Palermo è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale Villa Sofia.

Condizioni cliniche e messaggio della società

Il dirigente è stato ricoverato in terapia intensiva a seguito di fratture allo sterno e alle costole. Attualmente è vigile e le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita. L’Enna Calcio ha diffuso una nota ufficiale augurando a Lo Monaco una pronta guarigione e manifestando speranza di rivederlo presto allo stadio Gaeta.

Carriera e ruolo attuale di Lo Monaco

Pietro Lo Monaco è riconosciuto come una personalità di rilievo nel panorama del calcio italiano, noto soprattutto per la lunga gestione al Catania e per aver ricoperto incarichi dirigenziali con Genoa e Palermo. Attualmente dirige l’area sportiva dell’Enna Calcio in Serie D.

Leggi anche