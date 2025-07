Home | Calcio in ansia per il campione: trovato in casa privo di sensi, è grave

Il mondo del calcio è in ansia per i destini di un grande campione che, in passato, ha calcato anche i campi della Serie A ed è stato fra i più apprezzati talenti della sua generazione. Un amico che era passato a casa sua lo ha trovato privo di sensi e ha subito dato l’allarme: un intervento fondamentale, perché le condizioni sono sembrate subito piuttosto gravi.

Lo scorso venerdì Paul Gascoigne è stato ritrovato dal suo assistente personale in uno stato di semi-coscienza nella sua camera da letto. Portato d’urgenza in ospedale, l’ex leggenda del calcio inglese è stato prima ammesso in terapia intensiva, salvo poi essere spostato… pic.twitter.com/iMFsbG3Su9 — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) July 21, 2025

Paul Gascoigne, ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un collasso avvenuto nella sua abitazione di Poole, nel Dorset. Secondo quanto riportato dal Sun, l’ex campione, 58 anni, è stato trovato venerdì scorso in stato di semi-incoscienza nella sua camera da letto da un amico, Steve Foster, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Trasportato in ospedale in condizioni preoccupanti, Gazza è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva. Nelle ultime ore, le sue condizioni sono migliorate e il fuoriclasse inglese è stato trasferito in un reparto di medicina d’urgenza, dove è sotto stretta osservazione.

I medici hanno definito il suo stato stabile, ma rimarrà ancora in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. A tranquillizzare fan e amici è stato lo stesso Foster, tuttofare e storico amico di Gascoigne: “Gazza vorrebbe ringraziare tutti per il sostegno che ha ricevuto finora da tanti vecchi amici che gli augurano ogni bene e vogliono vederlo di nuovo al meglio”.

Gascoigne, noto tanto per il suo genio calcistico quanto per le sue fragilità personali legate soprattutto all’abuso di alcolici, sta ricevendo numerosi messaggi di affetto dal mondo dello sport e dai tifosi. Foster ha aggiunto: “È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento”.

Dopo l’ennesimo spavento, la speranza è che questa possa essere l’occasione per un recupero definitivo, nella lunga battaglia che Gazza conduce da anni contro i suoi demoni personali e i suoi problemi di salute.

