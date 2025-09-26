Quando il calcio fa sognare: l’incredibile favola del paesino di 1.500 abitanti che sta per vincere lo scudetto

A volte il pallone ha i contorni di una favola di quelle uscite dalla penna di Gianni Rodari, che di racconti un po’ folli sul calcio ne aveva inventati. In un remoto villaggio di pescatori sulle rive del Mar Baltico, una piccola squadra sta scrivendo una delle storie più incredibili del calcio europeo.

Il Mjällby, club svedese senza precedenti trofei nella sua storia di 86 anni, è a un passo dal trionfo in Allsvenskan, il massimo campionato svedese. Con un vantaggio di otto punti a sei giornate dalla fine e una sola sconfitta in stagione, la squadra è sulla buona strada per stabilire il record di punti mai raggiunto nella competizione.

Il Mjällby gioca le partite casalinghe in uno stadio da 6.000 posti a Hällevik, un villaggio di appena 800 abitanti. La squadra è composta principalmente da giocatori locali, guidati dall’allenatore Anders Torstensson, ex militare e attuale preside di scuola. L’osservatore del club fa anche il postino nel villaggio, e il mantra “Rendi possibile l’impossibile” campeggia sulle pareti e nelle presentazioni del club.

Nove anni fa, il Mjällby era a un passo dalla retrocessione in quarta divisione. Oggi, invece, è in corsa per il titolo, alimentando una favola che ricorda quella del Leicester in Premier League nel 2016.

Il presidente del club, Magnus Emeus, ha commentato all’Associated Press: “Le dimensioni del club, le nostre condizioni, la nostra forza finanziaria… battere tutti gli altri in un anno, credo che nessuno si sia mai avvicinato a questo”. Il fatturato della squadra lo scorso anno è stato di circa 85 milioni di corone (9 milioni di euro), un ottavo di quello del Malmö, campione in carica e grande favorito.

Il direttore del club, Jacob Lennartsson, ha aggiunto: “È importante dire che non lo facciamo solo da quest’anno, ci stiamo lavorando da tanti anni. Riceviamo spesso questa domanda: come state facendo? La risposta è che tutto è frutto di un progetto lungo e coerente”.

Con la stagione che entra nella fase decisiva, il piccolo villaggio di Hällevik sogna una vittoria storica. Il Mjällby ha dimostrato che anche un club minuscolo, con mezzi limitati e un’organizzazione insolita, può competere con le squadre più blasonate. La favola continua e, se riuscirà a vincere il campionato, la piccola squadra svedese entrerà nella leggenda del calcio europeo.

