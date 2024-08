Cairo contestato da 10mila tifosi granata. Oggi nel pomeriggio a Torino è andata scena una pesante contestazione al presidente granata Urbano Cairo. La rabbia dei tifosi è esplosa dapprima sul web dopo la cessione di Raoul Bellanova, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già attorno alle 14 erano un migliaio i tifosi all’esterno del “Filadelfia”, dove sono stati esposti tre striscioni: “Ambizioni di un certo livello?”, recitava il primo, mentre in un altro si leggeva “Da 19 anni il solito ritornello”, con l’ultimo dove invece appariva la scritta “Noi non siamo in vendita”.

Alle 17 circa erano arrivati a circa 5000 sostenitori granata che hanno intonato nuovi cori, tra i quali uno che recita: “Bastardo vendi il Torino”, come si può ascoltare nel video pubblicato da TuttoMercatoWeb. Il corteo nel frattempo è poi allo stadio, punto finale del tragitto, dove il Toro sta disputando la sfida contro l’Atalanta, valida per la seconda giornata di Serie A e dove circa 10mila tifosi hanno continuato ad inscenare la protesta.