Cagliari-Torino 3-2, partita pazza all’Unipol Domus: cinque gol, decisioni arbitrali contestate e due rimonte spettacolari hanno caratterizzato la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. I padroni di casa hanno trionfato 3-2 grazie alle reti di Viola al 38′, Palomino al 74′ e a un autogol di Coco al 78′. Per il Torino, i gol di Sanabria al 41′ e Linetty al 55′ non sono stati sufficienti a evitare un’altra sconfitta, con lo stesso punteggio, per la squadra di Vanoli. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena.

Il Torino parte forte, con Sanabria vicino al gol all’8′, ma è il Cagliari a sbloccare la partita al 38′ con una punizione di Viola che sorprende Milinkovic-Savic. Tre minuti dopo, Sanabria ristabilisce l’equilibrio con un colpo di testa su corner, mandando le squadre negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa, il Torino passa in vantaggio al 55′ grazie a un gran tiro da fuori area di Linetty, ma il Cagliari non molla e pareggia al 74′ con Palomino su sponda di Luperto. Al 78′, un autogol sfortunato di Coco regala il 3-2 ai sardi. Nonostante l’assedio finale del Torino, il Cagliari porta a casa la vittoria, la prima tra le mura amiche.

Leggi anche: