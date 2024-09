Cagliari-Napoli 0-4, la squadra di Antonio Conte ottiene la terza vittoria consecutiva in Serie A, travolgendo i sardi alla Unipol Arena. La partita è stata sospesa per sette minuti nel primo tempo a causa del lancio di oggetti e fumogeni tra le tifoserie. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 18′ con un tiro di Di Lorenzo, deviato nettamente da Mina.

Il Cagliari ha reagito con forza, costringendo Meret a tre interventi decisivi e vedendo Marin colpire la traversa. Nella seconda metà del secondo tempo, il Napoli ha chiuso la partita grazie alla coppia Kvaratskhelia-Lukaku, che si sono scambiati gli assist per il terzo gol. Nel finale, Buongiorno ha siglato il poker: un risultato netto, forse un po’ più pesante del dovuto per l’11 guidato da Davide Nicola, ma assolutamente meritato dalla squadra di Conte che si gode il temporaneo primato in classifica in attesa dell’esito di Monza-Inter.