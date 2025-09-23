Cagliari-Frosinone: statistiche e quote Coppa Italia

Cagliari e Frosinone si sfidano in un atteso incontro di Coppa Italia, in programma oggi alle ore 17 presso la Unipol Domus. Il match si preannuncia particolarmente interessante non solo per il valore della competizione, ma anche per alcune curiose statistiche legate alla designazione arbitrale. Sarà infatti Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, a dirigere la sfida tra le due formazioni, un direttore di gara che in passato non ha portato fortuna né ai sardi né ai ciociari. Di seguito, analizziamo le statistiche più rilevanti e le quote aggiornate per questa partita.

Un bilancio negativo con Feliciani per il Cagliari

La presenza di Ermanno Feliciani come arbitro rappresenta una sorta di tabù per il Cagliari. Nei tre precedenti ufficiali in cui il direttore di gara abruzzese ha incrociato i rossoblù, la squadra non è mai riuscita a ottenere neanche un punto. In particolare, il ricordo più amaro risale alla scorsa edizione della Coppa Italia, quando il Cagliari fu sconfitto per 4-0 agli ottavi di finale. Allora, la squadra era affidata alla guida di Davide Nicola, allenatore noto per le sue imprese salvezza. Oltre a questo pesante stop in coppa, i rossoblù hanno collezionato altri due k.o. in Serie A sotto la direzione di Feliciani. I dati confermano dunque una tendenza poco incoraggiante per la formazione sarda ogni volta che incrocia questo arbitro.

Il Frosinone e i precedenti poco favorevoli con Feliciani

Situazione analoga anche per il Frosinone, che con Feliciani in campo non ha avuto molta fortuna. La squadra attualmente guidata da Alvini ha raccolto appena un punto in tre precedenti diretti dall’arbitro di Teramo, tutti disputati in campionato. Il bilancio parla chiaro: un solo pareggio e due sconfitte, a testimonianza di una difficoltà nel trovare risultati positivi sotto la direzione di Feliciani. Questo dato statistico aggiunge un ulteriore elemento di incertezza e interesse alla sfida di Coppa Italia. Ecco un riepilogo dei dati:

Tre precedenti per il Frosinone con Feliciani

con Feliciani Un solo pareggio ottenuto

Due sconfitte subite

Quote principali per Cagliari-Frosinone: equilibrio e tensione

Le statistiche negative riguardanti l’arbitro Feliciani influenzano anche la percezione dei bookmaker, che propongono quote piuttosto equilibrate per questa sfida. Anche se non sono disponibili quote dettagliate nell’articolo originale, generalmente in occasioni simili le agenzie di scommesse tendono a offrire valori vicini fra loro nei mercati principali, come esito finale, doppia chance e under/over. L’incertezza legata ai precedenti e l’importanza della posta in palio contribuiscono a rendere le valutazioni dei bookmaker particolarmente prudenti.

Quote equilibrate per l’esito finale

Attenzione ai mercati sui gol: storicamente, le partite arbitrate da Feliciani sono risultate imprevedibili

Tendenze e curiosità numeriche: il “tabù Feliciani”

Un dato che spicca nell’analisi è il cosiddetto “tabù Feliciani”: nessuna delle due squadre è mai riuscita a vincere una partita diretta da questo arbitro. Per il Cagliari il bilancio è di tre sconfitte su tre, mentre il Frosinone ha ottenuto solo un pareggio a fronte di due sconfitte. Questo fattore contribuisce ad aumentare l’attenzione e la curiosità attorno all’incontro, rendendo la partita di Coppa Italia ancora più imprevedibile dal punto di vista statistico.

In sintesi, la sfida di oggi tra Cagliari e Frosinone all’Unipol Domus si presenta come un confronto dal grande equilibrio, segnato da precedenti poco felici con l’arbitro Feliciani. Le statistiche e le quote suggeriscono una partita aperta a ogni esito, dove anche i dettagli potrebbero fare la differenza.