Brescianini al Napoli potrebbe diventare realtà a breve. Il club di De Laurentiis ha sorpassato l’Atalanta nella corsa al talentuoso centrocampista scuola Milan, attualmente in forza al Frosinone. Marco Brescianini è diventato il fulcro principale di questa sessione di mercato estiva. Ci sono molteplici voci riguardanti il centrocampista nato nel 2000, il cui management è nelle mani esperte di Giuseppe Riso e della GR Sports. Diversi club di alto livello della Serie A sembrano interessati a lui, ma in queste ore il Napoli sarebbe balzato davanti a tutti nella trattativa per aggiudicarsi il suo cartellino.

Quali sono i motivi? Brescianini è sotto contratto fino al 30 giugno 2027 e sta lavorando duramente sotto la guida del nuovo tecnico Vincenzo Vivarini, che lo considera uno dei pilastri della squadra. Ha anche giocato da titolare nella recente sfida amichevole contro il Bari, purtroppo persa per 4-3, dimostrando di essere pronto per aiutare la squadra nella lotta per il ritorno in Serie A. Fiorentina e Atalanta, nelle scorse settimane, sono state le prime società che si sono mosse per il giocatore cresciuto nel Milan, ma, nel corso di questi ultimi giorni, il Napoli, dopo un primo sondaggio esplorativo per capire l’esistenza di margini per aprire una trattativa, sembra aver messo la freccia nella corsa al classe 2000.

Il Frosinone non intende accettare offerte sotto i 10 milioni per Brescianini e questa sarebbe stata la prima cifra messa sul tavolo dall’Atalanta. Tuttavia, secondo Calciomercato.com, il club di Aurelio De Laurentiis si sarebbe spinto ad offrire 12 milioni più bonus pur di aggiudicarsi le prestazioni del giovane centrocampista box-to-box, molto apprezzato da Conte. “Le trattative sono in corso – riferisce – con il Milan diretto interessato vista che dalla cessione di Brescianini riceverà il 50% della cifra che il Frosinone incasserà. Napoli-Brescianini, la pista si scalda”.