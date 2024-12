Branko: “Feste rovinate per questo segno”, l’oroscopo

Come andranno le festività natalizie di questo 2024: come sempre c’è Branko a rivelarci le previsioni dell’oroscopo segno per segno. Qui tutti gli appassionati di segni zodiacali scopriranno come le stelle influiranno sulla propria vita. Vediamo quali sono i segni più fortunati e chi invece dovrà rimboccarsi le maniche in ambito professionale e in amore. (Continua dopo le foto)

Oroscopo Natale 2024, le previsioni di Branko: Ariete, Toro, Gemelli

Partenza con Luna nervosa per gli Ariete, che in questi giorni si sentiranno particolarmente tormentati anche per questioni di poco conto. Le stelle di fine anno metteranno alla prova la bravura, l’amore, ma anche costanza e resilienza. Il consiglio di Branko è quello di riordinare le idee perché le possibilità di successo ci saranno sicuramente in questi ultimi giorni di autunno. La pazienza e la costanza saranno premiate per i Toro, che avranno possibilità concrete e nuove risorse mentali. Una donna vicina da seguire con affetto e con molta pazienza, cosa non facile da ottenere considerando che Marte e Venere sono entrambi in posizione critica. I nati sotto questo segno troveranno l’ispirazione. I Gemelli dovranno lavorare sodo, Mercurio in opposizione non lascia alternative. In questo momento però, l’idea di un duro e costante impegno non spaventa, le sfide sono invece esaltanti perché i Gemelli sono intimamente convinti di potercela fare. La chiave per un amore più appassionato è la leggerezza. Il regime alimentare deve essere meno ricco, la salute richiede disciplina. (Continua dopo le foto)

Oroscopo Natale 2024, le previsioni di Branko: Cancro, Leone, Vergine

La luna nel segno favorisce l’amore per i Cancro, ma induce all’indisciplina in altri settori, atteggiamento che non ci si può permettere nemmeno in famiglia. I nati sotto questo segno dovranno affrontare argomenti che di solito non amano discutere. I viaggi saranno un buon modo per staccarsi dalla routine. È il momento giusto per concentrarsi sulla carriera, poiché da lì dovrebbero venire profitti. Marte è in posizione splendida per l’amore e in aspetto energico con Mercurio per i Leone, che potranno approfittarne per prendere in mano affari e carriera. Arriverà il momento per affrontare i problemi familiari. Branko suggerisce di approfittare del silenzio della Luna per far sentire la propria voce in famiglia, nel matrimonio, in amore. Prima di Natale verrà saldato un vecchio credito. Marte provoca anche scatti di ira inutili per i Vergine permalosi. Non conviene creare contrasti nel lavoro, ma piuttosto intensificare i contatti lontani. Il Sole nel settore della famiglia fino al 21, chiede di essere più presenti nella vita delle persone care. La Luna aiuterà a capire finalmente chi merita fiducia. Intenso il rapporto con la figura materna, per l’uomo Vergine la madre è il punto di riferimento della sua vita.

