Bologna a valanga sul Pisa in 10, Italiano respira

Il Bologna di Vincenzo Italiano riprende la marcia e vince nettamente con il Pisa di Alberto Gilardino, sempre all’ultimo posto della classifica di Serie A. Al Dall’Ara, i rossoblù hanno travolto i toscani per 4-0 e hanno confermato il predominio al Dall’Ara.

È stata la serata di Nicolò Cambiaghi, da poco convocato in azzurro da Gattuso. Il giovane attaccante è stato protagonista assoluto con un gol, un assist e un’espulsione procurata. Per il Pisa di Gilardino, invece, una serata storta: partita iniziata con coraggio e finita in affanno, anche a causa dell’inferiorità numerica.

Il Pisa era partito bene, con pressing alto e voglia di sorprendere, ma dopo i primi dieci minuti la partita è cambiata. Al 24’, Cambiaghi ha firmato il vantaggio: dopo una doppia azione insistita, ha deviato di sinistro un cross di Dallinga per l’1-0.

Il Bologna ha preso fiducia e al 36’ il match si è indirizzato in modo definitivo: fallo da ultimo uomo di Touré proprio su Cambiaghi ed espulsione diretta. Dalla punizione conseguente, Moro disegna una parabola perfetta per il 2-0. La partita in pratica si chiude qui.

Il Pisa accusa il colpo e al 43’ arriva il tris: ancora Cambiaghi protagonista con un assist per Orsolini, che salta un uomo e sigla il 3-0. Prima dell’intervallo, palo dello stesso Orsolini e un’altra grande parata di Semper su Cambiaghi.

La ripresa è pura gestione per i rossoblù, con Odgaard che chiude i conti all’8’ con un tiro da fuori deviato da Caracciolo: 4-0 e partita in archivio. Italiano concede spazio a Bernardeschi e Rowe, mentre Gilardino manda in campo Cuadrado, accolto dai fischi del pubblico bolognese.

Nel finale, applausi a scena aperta per Cambiaghi, sostituito dopo una prestazione scintillante. Da segnalare anche il debutto in Serie A di Louis Thomas Buffon, 17 anni, figlio di Gigi.

Il Bologna conquista così il terzo successo consecutivo in casa e consolida la propria crescita sotto la guida di Italiano. Il Pisa, invece, mostra generosità ma poca lucidità, soprattutto dopo l’espulsione di Touré. Prossimi impegni dopo la sosta: Cagliari per i rossoblù, Verona per i toscani. Con Gilardino che ha assoluto bisogno di punti.

Leggi anche: