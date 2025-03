Bimbo di due anni scompare mentre gioca nel giardino di casa: poi la tragedia

Lo scorso 1° marzo, un bambino di appena 2 anni è scomparso improvvisamente mentre giocava nel cortile di casa sua. Il piccolo si stava muovendo in una parte del giardino lontana dalla vista dei genitori. Dopo essersi accorti della scomparsa, i genitori hanno immediatamente allertato le autorità e sono partite le ricerche. La vicenda, però, è finita in tragedia. Ieri, infatti, è arrivata una bruttissima notizia, che mai nessuno avrebbe voluto ricevere. (Continua…)

Bimbo di due anni scompare mentre gioca in giardino

Un bimbo di appena due anni è scomparso sabato 1° marzo mentre giocava nel cortile di casa sua. Dopo essersi accorti della scomparsa, i genitori hanno immediatamente denunciato il fatto alle autorità e sono subito scattate le ricerche della polizia, con l’aiuto di centinaia di volontari, che hanno setacciato i boschi attorno alla casa. I genitori hanno dichiarato alle autorità che il bambino è molto curioso e, nonostante non sappia nuotare, non ha paura dell’acqua. Ieri, la vicenda si è trasformata in tragedia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)