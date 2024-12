Bimba sola al compleanno, non si presenta nessuno: poi accade l’impensabile

Il mese scorso, a Castiglione del Lago, una bambina di 5 anni ha festeggiato il suo compleanno in solitudine, in una sala vuota, senza nessuno dei 35 amici invitati. Un episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica, rivelando una realtà dolorosa: nessun bambino si è presentato, nessuna famiglia ha partecipato, ma anche dalla più brutta delle esperienze può accadere qualcosa di bello.

Bimba sola al compleanno, non si presenta nessuno

La storia della piccola ha rapidamente fatto il giro d’Italia, suscitando commenti di incredulità e solidarietà. In molti hanno voluto fare qualcosa per lei: tra messaggi di vicinanza e regali, la vicenda ha attirato l’attenzione di persone da tutta Italia, che hanno inviato doni alla famiglia della bambina. Nonostante il desiderio di Paolo e Stefania di tutelare la loro figlia da ulteriori sofferenze, i genitori hanno deciso di rispondere a questa ondata di affetto trasformandola in un’azione positiva.

Gli oggetti ricevuti, infatti, non sono finiti nelle mani della piccola, ma sono stati indirizzati a un’altra causa. “Abbiamo scelto di destinare i regali all’associazione “A Roma, insieme”, che si occupa dei bambini che vivono con le loro mamme in detenzione”, spiegano Paolo e Stefania. I regali sono arrivati inaspettatamente da tutta Italia: alcuni sono stati inviati alla ludoteca di Cortona, altri addirittura al sindaco di Castiglione del Lago. E così, quelle sorprese destinate a una festa vuota sono diventate simbolo di un gesto di solidarietà e di speranza per i bambini più fragili, quelli che, come la piccola della festa, spesso vengono privati della socialità.

