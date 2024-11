Home | Bimba di 18 mesi muore dopo esser stata dimessa dall’ospedale: come è successo

Una bambina di diciotto mesi è morta in ospedale dopo che precedentemente era stata dimessa da un’altra struttura. Una vera e propria tragedia per i genitori, che hanno ricostruito quanto successo con la piccola nelle drammatiche ore che hanno preceduto la sua morte. (Continua…)

Bimba muore dopo le dimissioni dell’ospedale

Una bambina di un anno è mezzo è morta in ospedale dopo che precedentemente era stata dimessa da un’altra struttura ospedaliera dove i genitori l’avrebbero portata per ben due volte. Dopo un primo accesso, la piccola sarebbe stata dimessa dopo alcuni accertamenti. Poco dopo il ritorno a casa, però, si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale, dove la piccola sarebbe rimasta ricoverata fino alla sua morte. I genitori, distrutti dall’accaduto, hanno ricostruito quanto successo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)