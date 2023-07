Tragedia in piscina: una bimba di 7 anni è morta. È successo ieri, domenica 9 luglio 2023 nella piscina del centro sportivo di Battuda, in provincia di Pavia. A nulla sono serviti i soccorsi: il personale sanitario ha fatto di tutto per rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. La bimba è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, in codice rosso. Purtroppo però è morta poco dopo. Cosa le è successo? (Continua dopo le foto)

Bimba muore in piscina a soli 7 anni: cosa le è successo

La bambina di 7 anni ha avuto un malore mentre si trovava in acqua. È successo ieri, poco dopo le 12. Secondo quanto riporta Virgilio, la piccola si trovava in acqua e da un momento all'altro si sarebbe sentita male. Un bagnino l'avrebbe notata e le avrebbe subito prestato soccorso. Sembra che la piccola sia rimasta sott'acqua per diversi minuti sotto un gonfiabile. È stata riportata subito in superficie dal personale, ma le sue condizioni sono subito apparse critiche. Sul posto è giunta subito l'ambulanza e un'automedica che hanno provato a rianimarla. Poi la corsa in ospedale.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri sono giunti sul luogo della tragedia per tutti i rilievi del caso. Dalla prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbero state escluse responsabilità sulla morte della piccola. I medici ritengono che la piccola sia morta a causa dell’entità del malore piuttosto che per la permanenza sott’acqua. Per una ricostruzione certa però, bisognerà attendere degli esami più approfonditi. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza per verificare la dinamica dell’accaduto.