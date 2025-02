Bergoglio, è già tam tam in conclave: le ipotesi sul nuovo Papa

Papa Francesco è in ospedale da una settimana a combattere contro una polmonite e le sue condizioni di salute destano preoccupazioni. Inevitabilmente, in Vaticano si parla del “post Francesco”. Si stanno studiando le mosse in vista del futuro Conclave. La scelta del futuro Pontefice potrebbe rivelarsi tra le più complesse dei tempi più recenti. Chi sono i papabili? (Continua dopo le foto)

Cosa potrebbe succedere dopo Bergoglio

Il Collegio cardinalizio si compone oggi di 253 cardinali, di cui 140 elettori in un futuro Conclave e 113 non elettori. Papa Bergoglio ha nominato 149 cardinali in tutto. Di questi, 110 potrebbero varcare la soglia della Cappella Sistina ed eleggere un successore. Ciò però non vuol dire che in Conclave entrerà uno schieramento compatto di cardinali con la stessa linea di pensiero dell’attuale pontefice. Si tratta infatti di personalità che tra di loro non si conoscono, non hanno un’assidua frequentazione del Vaticano e vengono da territori remoti o da diocesi piccole, disseminate nei vari continenti. Chi sono i cardinali considerati i possibili successori di Bergoglio? (Continua dopo le foto)

I cardinali più progressisti

I più progressisti sono l’arcivescovo del Lussemburgo, Jean-Claude Hollerich (a favore di un radicale aggiornamento del Catechismo della Chiesa sull’omosessualità). C’è anche brasiliano Sérgio da Rocha, arcivescovo metropolita di São Salvador da Bahia; l’arcivescovo di Barcellona, Juan Josè Omella (che parla dell’abolizione dell’obbligo del celibato sacerdotale e dell’ordinazione per le donne). Anche il sito statunitense “College of Cardinals Report” ha fatto una lista personale di papabili.

