Giulia De Lellis, la notizia del parto e poi la sua furia: cos’è successo – La diffusione della presunta nascita della figlia di Giulia De Lellis ha generato, in poche ore, notevole confusione sui social network. L’episodio ha preso avvio da un post pubblicato su una pagina Facebook, che esponeva in evidenza l’immagine di una neonata accompagnata da un messaggio celebrativo. L’annuncio dichiarava con certezza la nascita della piccola Priscilla, attribuendola all’influencer romana e al compagno Tony Effe. Tuttavia, tali affermazioni si sono rivelate prive di fondamento.

Attualmente Giulia De Lellis è in attesa della sua primogenita, ma il parto non è ancora avvenuto. La stessa influencer ha voluto chiarire la situazione attraverso le sue storie Instagram, respingendo fermamente le notizie circolate. “Notizia completamente inventata, con la foto di una neonata (che sto coprendo io) che non è mia figlia”, ha scritto De Lellis, manifestando preoccupazione e indignazione in merito alla vicenda.

La fake news e la diffusione sui social

L’informazione errata era stata divulgata dalla pagina “Essere Mamma”, includendo una presunta dichiarazione attribuita a De Lellis: “Piccola Priscilla, sei arrivata a riempire la nostra vita di luce. […] Ti amerò in ogni respiro, in ogni sono, in ogni passo che farai perché tu sei la mia eternità”. Queste parole, però, non sono mai state pronunciate dall’influencer. Numerosi utenti, ignari della falsità del contenuto, hanno reagito con messaggi di congratulazioni, contribuendo così alla diffusione della notizia non verificata.

